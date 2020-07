Naya Rivera, actriz de Glee, morreu vítima de afogamento

Naya Rivera tinha alugado um barco para passear com o seu filho Josey, de 4 anos, no Lago Piru, a cerca de 95 quilómetros de Los Angeles. Depois de ir nadar com a criança, já não regressou à embarcação. Segundo avança a BBC, o corpo encontrado na manhã da passada segunda-feira é o da actriz norte-americana.

Possivelmente apanhada por uma corrente rápida, Rivera “reuniu forças suficientes para colocar o filho no barco, mas não para conseguir ela própria subir”, declarou o xerife William Ayub, do condado de Ventura, em conferência de imprensa, nesta terça-feira. A criança tinha relatado às autoridades que conseguiu subir para o barco e que viu a mãe desaparecer debaixo de água. Um colete salva-vidas de adulto foi encontrado dentro da embarcação.

As buscas pela actriz tiveram início no próprio dia e, com o passar das horas, as autoridades presumiram que se tinha afogado, passando de uma óptica de busca e salvamento para busca e recuperação de cadáver. O corpo foi encontrado a flutuar numa área do lago com uma profundidade que chega aos 18 metros.

Uma carreira em ascensão

A actriz natural da Califórnia iniciou a sua carreira no mundo da representação aos 4 anos, em 1991, na série de comédia The Royal Family, tendo passado depois por produções como The Fresh Prince of Bel-Air, Family Matters e Baywatch. Mais tarde trabalhou como operadora de telemarketing, tomou conta de crianças, serviu à mesa e foi recepcionista da Abercrombie & Fitch. O seu grande momento de revelação chegou em 2009, quando integrou o elenco da série musical de Ryan Murphy, Glee. No casting cantou a música Emotion, das Destiny’s Child.

Em Glee, Rivera interpretou o papel da cheerleader Santana Lopez, fazendo par amoroso com Heather Morris, que dava vida a Brittany Pierce. A Fox, canal emissor da série nos EUA, publicou uma imagem de Naya no Twitter onde se lê que ela “era um talento feroz com tanto ainda por fazer”. “Isto é uma tragédia horrível. Estamos incrivelmente gratos pelo contributo que ela deu a Glee, desde o primeiro episódio até ao último”, diz o mesmo comunicado.

“Naya Rivera was a fierce talent with so much more to do this is such a terrible tragedy. We are forever grateful for the indelible contribution she made to GLEE, from the first episode to the last." (1/2) pic.twitter.com/Enq77UmNly — FOX (@FOXTV) July 13, 2020

Quando a série terminou, em 2015, Rivera dedicou-se à música e lançou o single Sorry. O álbum completo não chegou a ver a luz do dia e a actriz e cantora realizou depois uma curta-metragem sobre a imigração. Nesse ano publicou ainda um livro de memórias sobre a sua carreira. Mais recentemente, era protagonista da série Step-Up: High Water.

O corpo de Rivera foi encontrado no dia do sétimo aniversário da morte de Cory Monteith, também ele actor de Glee. Amigos e colegas de trabalho têm deixado mensagens de condolências nas redes sociais. Darren Criss, que trabalhou com Rivera nesta série e com quem manteve amizade, fez uma publicação no Instagram a recordar a pessoa alegre que a actriz era, dentro e fora do estúdio de filmagens. “A Naya fazia-me rir como ninguém. O seu sentido de humor brincalhão trazia sempre um sorriso à minha cara.”

Naya Rivera deixa um filho de 4 anos e a sua morte junta-se à lista de acontecimentos trágicos que têm sido associados à série Glee desde o seu arranque, em 2009.

Texto editado por Bárbara Wong