Livro infantil convida famílias e educadores a falarem sobre as experiências da pandemia

O livro No combate ao Grande Vírus: Trinka, João e a Comunidade trabalham juntos!, adaptado para português por quatro especialistas de Viseu, tem o objectivo de dar às crianças, aos pais e aos educadores ferramentas para abordarem a pandemia de covid-19.

Através de uma história infantil, filhos, pais e educadores em geral são convidados a “falarem e conversarem sobre as suas experiências, os seus sentimentos, que podem estar relacionados com a covid-19, com o confinamento social”, explica Cátia Magalhães, docente do Politécnico de Viseu, que coordenou a equipa responsável pela tradução e adaptação, com os também professores Ana Berta Alves e José Sargento, e Bruno Carraça, psicólogo clínico e da saúde do Agrupamento de Centros de Saúde Dão Lafões.

Mais A carregar...

Criado por uma professora e psicóloga da Universidade da Califórnia, dos EUA, com o apoio da Rede de Tratamento de Trauma Precoce, o livro está disponível para download gratuito.

Segundo Cátia Magalhães, a história permite “conversar de forma mais adaptativa” através de uma abordagem “mais consciente e compassiva de toda esta situação”.

“Tem um lado poderoso, que permite chegar junto das crianças e das famílias, para que possam conversar e partilhar bons e maus momentos” vividos durante o confinamento.

A professora, que tem trabalhado programas na área da educação parental e familiar, alerta que “em contexto familiar podem surgir situações de maior conflito, maior tensão, maior dificuldade”, sobretudo “numa situação difícil para todos como a actual, que obriga a mudanças”.

“Provocando mudanças na vida de todos, é normal que surjam sentimentos que são mais difíceis de lidar. Esta história permite que as famílias estejam mais unidas, possam falar não só sobre a história da Trinka e do João, mas das suas próprias histórias, na sua vida familiar e do que as mantém unidas”, sublinha.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O projecto é constituído pela história, por um folheto e um guia para pais, porque pretende também servir aos adultos, para que possam “sentir-se menos sozinhos, enquanto pais, que — tal como os educadores em geral —, por vezes não sabem como gerir a situação”.

Pensada originalmente para o público norte-americano, a história vai ao encontro das situações vividas em Portugal, porque “as dificuldades e os problemas essenciais são algo comum a todos, independentemente do sítio ou do país”.

“Pode ser algo interessante para trazer para o nosso contexto e tentar dar mais uma resposta, um recurso e um instrumento à situação atual, que é difícil para todos”, conclui a docente.