Restaurante, bar e piscina no novo Sky Valley na Marina de Vilamoura

Aberto a 3 de Julho, o Sky Valley Vilamoura instalou-se junto à Marina de Vilamoura, agora em espaço próprio depois de dois anos a funcionar no Tivoli Marina Hotel.

O projecto, pensado antes da pandemia e com o investimento de meio milhão de euros, consiste, resumem, num restaurante e bar em dois pisos, com piscina e um espaço de 1205 metros quadrados. O conceito é dinner & fun (jantar e diversão).

“O cliente janta e desfruta da vertente bar mas na sua própria mesa onde jantou”, explica Jorge Rodrigues, CEO e proprietário da marca Sky Valley, em comunicado. “O mundo, a partir de agora, vai ser visto de uma perspectiva diferente. Terá de haver uma adaptação. Os clubes não vão funcionar da mesma forma”, sublinha o responsável, que prevê que, nos próximos quatro anos, haverá o investimento de mais meio milhão de euros no espaço.

O Sky Valley Vilamoura (tel.: 936 900 679) fica na Marina de Vilamoura – Loulé e funciona das 18h às 2h. Segundo o espaço, tem disponíveis 120 lugares sentados (piso de baixo). A carta combina sushi e cozinha do mundo (preço médio: 35 euros).

O restaurante estará aberto todas as noites até final de Setembro e durante o ano funciona para encontros pontuais com o turismo de golfe, hipismo e eventos náuticos.

A marca tem a sua presença a norte, em Esposende, com o espaço Sky Valley Lounge Terraza, onde se destaca o sushi (há um combinado, Diamond Sky, que inclui 50 peças) e agora com carnes e cozinha do mundo via o restaurante Attytude, outro espaço do grupo na mesma cidade.