Pedro Lemos abre restaurante temporário no coração do Douro, na Quinta do Bomfim

A Quinta do Bomfim, no Pinhão, passa a ter mais atracção. Reaberta a visitas em Junho, a quinta, propriedade da família Symington, inaugura a Casa dos Ecos com cozinha do chef Pedro Lemos, um espaço situado “num ponto elevado rodeado por vinha e com vistas sobre o rio Douro”.

A empresa confirmou que se trata de um restaurante em formato pop-up e que, após a inauguração a 18 de Julho, deverá permanecer até “meados de Novembro”.

A ementa do restaurante terá como grande destaque “pratos regionais do Douro, com recurso a técnicas tradicionais, incluindo confecção em forno de lenha”. O chef, garante-se, “irá recorrer à produção local para elaborar uma ementa em constante actualização nos quatro meses de actividade do restaurante”, com óbvio destaque para a temporada em redor das vindimas.

Quanto aos vinhos, não há mistérios: a ementa “casará com os vinhos Douro DOC e vinhos do Porto do portefólio da família Symington”.

A Casa dos Ecos, segundo comunicado da Symington, pretende ser “um espaço único para as pessoas usufruírem da autêntica cultura duriense num cenário descontraído”.

“Após 12 anos, é com enorme prazer que regresso ao Douro para poder partilhar a minha visão da gastronomia duriense”, diz Pedro Lemos, citado em comunicado. “Desde a minha primeira visita à Casa dos Ecos, na Quinta do Bomfim, sempre senti que este espaço tinha potencial para ser um lugar único, onde as pessoas poderiam usufruir do melhor que o Douro tem para oferecer: paisagem, vinho e gastronomia”.

A Quinta do Bomfim é uma das “mais icónicas propriedades” da família, “famosa por produzir os Porto Dow’s e onde cinco gerações de Symington trabalharam a vinha”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

No restaurante, sublinha-se ainda no documento, serão cumpridas todas as "orientações e medidas estipuladas pela Direcção-Geral da Saúde”, destacando-se o terraço exterior, com espaço para “metade dos comensais”.

A cozinha funcionará das 12h às 21h, de terça a domingo. As reservas podem ser feitas no site do restaurante Casa dos Ecos, e-mail ([email protected]) ou telefone (935 452 975).