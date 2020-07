Santa Clara goleia Desp. Aves

O Santa Clara regressou esta terça-feira, na Cidade do Futebol, às vitórias - após uma série de três derrotas consecutivas - com uma goleada (3-0) sobre o despromovido Desp. Aves, último classificado da Liga, que não teve argumentos para anular a formação açoriana no encontro da 32.ª jornada.

Zé Manuel (21'), Cryzan (28') e Carlos Jr. (74') foram os goleadores de serviço, permitindo à equipa orientada por João Henriques a subida provisória ao nono lugar do campeonato, com 41 pontos, mais dois do que o Gil Vicente, que esta noite recebe o Tondela.

O Santa Clara marcou cedo e nunca cedeu o controlo do jogo, que sublinhou a campanha apagada dos avenses.