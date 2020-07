Rúben Amorim: “Por mim, que o FC Porto não seja campeão hoje”

A visita desta quarta-feira ao Dragão será o maior teste ao jovem e invencível Sporting de Rúben Amorim. Se será já com o FC Porto campeão, ou não, irá depender do que o Benfica fizer esta noite na Luz, frente ao Vitória de Guimarães, mas, se dependesse do técnico dos “leões”, seria preferível enfrentar no Dragão uma equipa que teria de trabalhar para garantir o título. Seria mais uma aprendizagem para a equipa, disse Amorim nesta terça-feira em conferência de imprensa.

“Se não for campeão, o jogo terá um factor extra, que será bom para a nossa equipa. Se o FC Porto for já campeão pode haver um maior libertar de pressão para amanhã, mas também os jogadores podem sentir-se mais soltos. Por mim que o FC Porto não seja campeão hoje, pois foco-me no crescimento da minha equipa. Quero que amanhã estejam em campo todos os factores”, assinalou o técnico do Sporting.

Amorim reforçou que impedir o FC Porto de ser campeão não será um objectivo do Sporting no Dragão e que uma vitória não servirá de consolação para uma época sem títulos em Alvalade. “São mais três pontos. O importante é mantermos o objectivo, que é manter a nossa posição. [A vitória] não serve como consolação. Não estamos para impedir o FC Porto de ser campeão, estamos para vencer. Mais do que vencer, é ver o comportamento dos jogadores e da equipa, ver em que ponto está”, salientou.

Quando ao grau de dificuldade do teste, Amorim diz que, nesta fase, todos os testes são difíceis: “Todos os jogos são um teste forte. Este é mais um, com uma equipa muito forte. Os mais jovens vão ter dificuldades que não tiveram até aqui. Os testes acontecem todos os fias. Espero os jogadores bem e motivados, que enfrentem o FC Porto de olhos nos olhos.”

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Enquanto estava no Sp. Braga, Amorim ganhou duas vezes ao FC Porto de Sérgio Conceição por duas vezes, conquistando de caminho uma Taça da Liga, mas, considera o técnico, isso não lhe dá ascendente sobre o treinador portista. “Já foi campeão, tem mais anos que eu e está a um ponto de ganhar mais um título. Eu não tenho ascendente, antes pelo contrário. Nesses jogos, o FC Porto falhou dois penáltis. Não vejo isso dessa forma, ele tem títulos, e isso é o que eu ambiciono para mim e para o Sporting”, disse Amorim, acrescentando que o seu adversário desta quarta-feira é “uma equipa competitiva, com muitas soluções e preparada para tudo.”

Sobre eventuais surpresas na equipa a apresentar no Dragão, Amorim afirmou que vai manter a sua ideia de jogo, revelando que o argentino Luciano Vietto não está entre os eleitos para o Dragão. “A preparação foi igual. «Vivi isto [os “clássicos"] como jogador, e isso dá-me algum conforto na preparação. A ideia de jogo será a mesma. O Vietto não será uma arma secreta. Não está convocado porque ainda não está apto para o jogo.”