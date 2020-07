Donmar Warehouse reabre em Agosto com instalação sonora inspirada no Ensaio Sobre a Cegueira, de Saramago

O teatro Donmar Warehouse, em Londres, vai reabrir em Agosto com uma instalação sonora baseada no livro Ensaio Sobre a Cegueira, de José Saramago, avançou esta terça-feira o jornal britânico The Guardian. Entre os dias 3 e 22 desse mês, Blindness, obra audiovisual adaptada por Simon Stephens e realizada por Walter Meierjohann, reflectirá sobre “o pânico causado pela pandemia”, com direito a quatro récitas por dia.

Michael Longhurst, director artístico do Donmar Warehouse, reconhece a pertinência do livro de Saramago, que lhe valeu o Nobel da Literatura em 1998, nos dias de hoje. A obra, desde a epidemia de cegueira que se alastra em cadeia à quarentena a que conduz, corresponde a uma “extraordinária alegoria sobre a resposta de uma sociedade e de um Governo a uma pandemia”, disse o encenador, citado pelo The Guardian.

O jornal britânico destaca que Lizzie Clachan e Jessica Hung Han Yun, designers de palco e luz em Blindness, transformarão a sala do Donmar para a instalação, que foi criada com tecnologia binaural. Em auscultadores individuais, os espectadores ouvirão uma paisagem sonora criada por Ben e Max Ringham, que contará com a voz da actriz Juliet Stevenson. Como já vem sendo habitual desde o desconfinamento, a apresentação terá lotação limitada. Longhurst diz-se “orgulhoso” pelo facto de o Donmar ter “atendido ao desafio de criar neste tempo”, salientando que, artisticamente, a instalação saberá tirar partido das limitações impostas pelo novo coronavírus.

A pandemia perturbou, ainda assim, os planos do encenador português Tiago Rodrigues, que, num cenário “normal”, levaria neste Verão a peça Blindness and Seeing, baseada no Ensaio Sobre a Cegueira e no Ensaio Sobre a Lucidez, à emblemática Royal Shakespeare Company. No fim de Junho, o PÚBLICO conversou com Tiago Rodrigues, que revelou estar neste momento a “procurar datas para a concretização” do espectáculo, “provavelmente com participação de vários teatros europeus”. “Tudo indica que conseguiremos que aconteça em 2022, centenário do nascimento de José Saramago. E espero que seja possível apresentá-lo também em Portugal”, disse.