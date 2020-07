Artistas de rua Bordalo II e Draw & Contra na programação cultural de verão em Viseu

A Câmara de Viseu já tem confirmados nomes como Bordalo II e a dupla Draw & Contra para a programação do Cubo Mágico, iniciativa que começa nas ruas da cidade no dia 21 e que se estende até 21 de Setembro. “O festival de street art de Viseu traz à cidade de Viriato nomes como Bordalo II, Draw & Contra, Jorge Charrua e Mousaic, mas também os viseenses Nuno Rodrigues, Ana Seixas e Paulo Medeiros, que representam a cidade e os talentos de Viseu”, disse Jorge Sobrado, vereador da Cultura do município.

“Organizar um programa em tempos de pandemia foi o equivalente a um quebra-cabeças, que, agora que está resolvido, permite representar quase toda a agenda cultural de Viseu. A street art, a gastronomia, os vinhos, as tradições da Feira de São Mateus, a música erudita, a popular e o fado”, explicou Jorge Sobrado.

A Orquestra Filarmonia das Beiras também marcará presença no Cubo Mágico, que “representa um exercício de superação destas dificuldades e um estímulo muito forte à retoma das actividades culturais, recreativas, comerciais e turísticas” da cidade. Este evento, com um custo de meio milhão de euros –​ 150 mil euros financiados pela Câmara Municipal de Viseu e o restante de fundos europeus –​, “mobiliza quase 200 empresas locais e regionais e 165 estruturas culturais ou criativas”.

Jorge Sobrado explicou que, ao longo dos dois meses de programação, com “600 micro eventos”​, haverá “actividades distribuídas por 18 espaços, quatro dos quais permanentes”, como o Campo de Viriato, onde se realiza anualmente a Feira de São Mateus, o Parque Aquilino Ribeiro, o Mercado 2 de Maio e a Rua Direita.

“Há programação ao longo de todo o dia, mas esta ganha maior dinâmica nas tardes e noites destes dois meses”, precisa Jorge Sobrado, que destaca a Rua Direita, uma vez que se trata de “uma artéria histórica e simbólica, de grandes memórias, onde estarão instalados cerca de 40 operadores económicos e artísticos em 15 lojas devolutas a dar-lhe vida”. A Rua Direita contará também com “uma instalação artística de cerca de 100 candeeiros que evocam a arte da cestaria e a tradição das lojas de cestaria ali existentes”.

Com a programação praticamente fechada para estes dois meses de Verão, Jorge Sobrado anunciou ainda a presença das “enguias, tão tradicionais na Feira de São Mateus, no andar inferior do Mercado 2 de Maio”. Das actividades constam também exposições, apresentações de teatro de rua, cinema ao ar livre e “todas as manifestações culturais que possam existir na região”, porque o Cubo Mágico “​não tem um fio condutor de uma área cultural, é um pouco de tudo”.