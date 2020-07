100 anos de Fellini celebrados com reposição de filmes nos cinemas

Em Janeiro, a Festa do Cinema Italiano havia anunciado uma extensa programação para assinalar os 100 anos do nascimento de Fellini, mas a propagação da pandemia obrigou a uma alteração da programação, nomeadamente de uma retrospectiva integral na Cinemateca Portuguesa, ainda por remarcar.

Ainda assim, com a reabertura das salas de cinema no país, a efeméride será assinalada em Agosto e Setembro com a reposição de seis clássicos de Fellini, em cópias restauradas, no circuito comercial, nomeadamente nas salas Cinema da Villa (Cascais), Espaço Nimas (Lisboa) e Cinema Trindade (Porto).

La Dolce Vita, talvez a mais conhecida das obras de Fellini, protagonizada por Marcelo Mastroianni e Anita Ekberg, regressa a 6 de Agosto, seguindo-se, no dia 13, A Estrada (1954), filme protagonizado pela mulher do cineasta, Giulietta Masina.

A 20 de Agosto é reposto Fellini 8 1/2, de 1963, novamente com Marcello Mastroianni, enquanto alter ego de Fellini numa crise de inspiração artística, e a 27 de Agosto volta às salas Julieta dos Espíritos (1963). Para o dia 3 de Setembro está programado Os Inúteis (1953) e a 10 de Setembro regressa A Voz da Lua, último filme de Fellini, protagonizado por Roberto Benigni.

Federico Fellini nasceu a 20 de Janeiro de 1920 em Rimini e morreu em 1993, aos 73 anos, em Roma. É considerado um dos nomes mais importantes do cinema europeu e tem uma obra impregnada de fantasia, extravagância, referências sobre infância e a Itália do pós-guerra.