Pulmões danificados foram recuperados com sangue de porco

Uma equipa multidisciplinar de cientistas conseguiu recuperar um pulmão humano gravemente danificado em 24 horas mostrando que, com a técnica usada, é possível “salvar” órgãos que, como este, seriam rejeitados para transplantes. O artigo publicado na Nature Medicine descreve os detalhes do procedimento apoiado no recurso à utilização cruzada de sangue de um porco. A técnica poderá aumentar a baixa percentagem de pulmões aptos para transplante, ajudando a resolver um problema crítico nesta área, e poderá vir a ser aplicada também para reparar outros órgãos e tecidos humanos, incluindo fígados, corações e rins.

