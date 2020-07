PSP identificou condutor que atropelou mortalmente atleta do Sporting

A Polícia de Segurança Pública (PSP) identificou o autor do atropelamento que vitimou mortalmente uma jovem atleta do Sporting na sexta-feira, confirmou o PÚBLICO junto desta força policial. O condutor, que embateu na bicicleta onde seguia a rapariga de 16 anos, permaneceu no local após o acidente, tendo sido submetido aos testes da polícia.

Questionada pelo PÚBLICO, a PSP recusou-se a prestar esclarecimentos sobre o regime em que o condutor vai aguardar julgamento, bem como o resultado das perícias feitas no local.

O Sporting Clube de Portugal manifesta o seu pesar pela morte de Ana Oliveira, basquetebolista do Clube, que faleceu na sequência de um atropelamento de que foi vítima, em Lisboa, na passada sexta-feira.



A jovem atleta estaria a atravessar a passadeira levando a bicicleta pela mão na zona do Campo Grande, em Lisboa, tendo sido atingida por um condutor que não terá respeitado o sinal vermelho. O acidente ocorreu pelas 20h20.

A adolescente foi transportada para o Hospital de Santa Maria com ferimentos graves, onde acabaria por morrer.

O Sporting, clube onde a jovem integrava a equipa sub-19 de basquetebol, emitiu uma nota de pesar pela morte da atleta, agradecendo os anos de dedicação ao clube.

De acordo com o relatório de sinistralidade da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), registaram-se 9297 acidentes​ nos primeiros cinco meses do ano, menos 32,8% do que no período homólogo de 2019. A grande maioria dos veículos envolvidos (73%) foram automóveis ligeiros, 3% dos veículos eram automóveis pesados e cerca de 1,8% motociclos e ciclomotores. Os restantes veículos, nos quais estão incluídas as bicicletas, representam aproximadamente 6,4% do total.