A pandemia tornou a educação ainda mais distante para as crianças deficientes

André e Tiago são duas crianças com 13 anos. Em comum, além da idade, o facto de serem crianças com deficiência. Com o advento da pandemia, a sua situação escolar, que ainda não era a ideal, agravou-se. Neste P24 ouvimos uma reportagem de Catarina Magalhães.

Este episódio contou com a supervisão de Ruben Martins.

Subscreva o P24 e receba primeiro cada episódio. Para ter o PÚBLICO nos seus ouvidos logo de manhã clique aqui se estiver num iPhone, se preferir o Spotify pode clicar aqui, estamos também no SoundCloud e nas aplicações para podcasts.

Descubra outros programas em publico.pt/podcasts.