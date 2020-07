Covid-19: mais duas mortes e 306 infecções em Portugal. Novos casos aumentaram na última semana

Portugal registou esta segunda-feira mais duas mortes e 306 novos casos confirmados de covid-19. Desde o início do surto, já foram identificadas 46.818 infecções e morreram 1662 pessoas.

Os dados do relatório de situação diário divulgado pela Direcção-Geral da Saúde (DGS) dão conta de 254 novos casos na região de Lisboa e Vale do Tejo, cerca de 83%% das infecções detectadas desde domingo.

Comparando com o boletim da segunda-feira passada, verifica-se um aumento no número de casos: a 6 de Junho, foram detectados 232 novos casos, para um total de 44.329 infecções (este número já tem em conta os 200 casos acrescentados nas actualizações dos boletins feitas pela DGS na sexta-feira). Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram identificadas 195 infecções nesse dia.

Também se nota um aumento no número de novos casos numa semana: de 7 de Julho até esta segunda-feira, foram detectados 2489 novas infecções no país, uma subida face às 2417 registadas no período de sete dias entre 30 de Junho a 6 de Julho.

O boletim desta segunda-feira dá ainda conta de mais 158 pessoas recuperadas, subindo assim para 31.065 o número total no país. Subtraído o número de mortes e de pessoas recuperadas, há nesta altura 14.091 casos activos em Portugal, mais 146 do que no domingo.

Há 467 pessoas internadas (mais cinco), das quais 63 estão nos cuidados intensivos (menos uma do que no dia anterior). Se olharmos para os números de 6 de Julho, numa semana há menos 46 internados e nove infectados em unidades de cuidados intensivos.

António Lacerda Sales, secretário de Estado da Saúde, avançou esta segunda-feira em conferência imprensa que 96,7% dos casos activos de covid-19 em Portugal encontram-se a recuperar no domicílio e que 3,3% estão internados: 0,4% em unidades de cuidados intensivos e 2,9% em enfermarias.

Sabe-se também que a taxa de letalidade global da doença é de 3,5% e a taxa de letalidade acima dos 70 anos é de 16,1%. Esta segunda-feira consta do boletim a morte de uma mulher na casa dos 30 anos, a terceira vítima mortal neste grupo etário (duas mulheres e um homem). O outro óbito a lamentar foi de um homem entre os 70 e os 79 anos.

O secretário de Estado da Saúde deu ainda conta que existem actualmente cerca de 153 lares, ou seja, 5,5% de todas as estruturas residenciais para idosos do país, com casos de covid-19 em funcionários ou utentes.

“Estamos a falar de 153 lares, ou seja, mantém-se a tendência de decréscimo, o que é um sinal de alento e motivação. Não desistimos de proteger os mais vulneráveis”, referiu António Lacerda Sales.

Dados da covid-19 em Portugal estão a ser “aprimorados” para diminuir “ocorrência de erros"

O relatório desta segunda-feira ainda não conta com a actualização do número de casos por concelho. De acordo com a DGS, os dados actualizados dos municípios deverão voltar a integrar o boletim esta terça-feira.

O secretário de Estado da Saúde disse que que o Governo tem procurado “aprimorar” as ferramentas disponíveis para o reporte de dados de forma que a informação que dispõem seja o retrato mais fiel da situação no terreno.

“A pedido da DGS, os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde encontram-se a fazer uma intervenção profunda sobre os sistemas de recolha e tratamento de dados epidemiológicos com o objectivo de reduzir as tarefas manuais, acelerando o processo diário de produção do boletim e também e diminuindo a possibilidade de ocorrência de erros. Só com transparência e rigor e com o contributo de todos conseguiremos vencer as sucessivas batalhas que este vírus nos vem colocando”, avançou António Lacerda Sales.

Sobre esta questão, Luís Goes Pinheiro, presidente dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), afirmou que tem sido feito um trabalho de “grande cooperação” com a DGS e avança que o objectivo é que a informação da epidemia e os dados epidemiológicos “sejam extraídos automaticamente” e que seja melhorada a qualidade e a rapidez dos dados.

“Quanto menos intervenções manuais tivermos nestas operações, menor é a probabilidade de o erro existir”, disse, avançando também que a ferramenta Trace Covid-19, que tem sido “fundamental" na gestão da pandemia e no apoio ao trabalho dos médicos de saúde pública, está a ser aperfeiçoada para permitir tratar mais informação.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Luís Goes Pinheiro disse ainda, depois de questionado sobre as actualizações em curso, que estas são referentes ao tratamento da informação e não à sua recolha.

“Em paralelo, está a ser reforçada a infra-estrutura tecnológica que serve de suporte ao SINAVE Med e ao SINAVE Lab, a ambos. Este reforço poderá e irá seguramente ter reflexos positivos na experiência do utilizador”, referiu.

Até domingo, Portugal contabilizava 1660 mortes e 30.907 recuperações em 65.512 casos confirmados de infecção. A actualização dos dados, levada a cabo a 10 de Julho, acrescentou um total de 200 novos casos aos registos diários entre os dias 30 de Junho e 3 de Julho. Todos estes casos foram na região de Lisboa e Vale do Tejo.