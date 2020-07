Golfinhos regressam ao Rio Tejo

Desde 24 de Maio que golfinhos-comuns são regularmente avistados no rio Tejo, muito perto da cidade. A melhoria da qualidade das águas do estuário do Tejo é a razão apontada pela Câmara Municipal de Lisboa (que divulgou as imagens deste vídeo) para o regresso dos golfinhos.

Para o biólogo marinho Francisco Martinho, especialista em golfinhos, a razão é o aumento de peixe disponível nestas águas. O biólogo está à frente da empresa ECCO Ocean que organiza passeios para observação de golfinhos no rio Tejo, e que no último mês também tem partilhado imagens dos golfinhos na página Lisbon Dolphins.

Há mais cavala e mais sardinha, dizem os pescadores, mas os impactos da pandemia - menor poluição e menos movimento no Tejo - podem ajudar a explicar a presença dos golfinhos.