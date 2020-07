Em defesa dos animais, a água das fontes de Trafalgar Square apareceu vermelha

Os manifestantes da organização Animal Rebellion tingiram de vermelho a água de duas fontes em Trafalgar Square, em Londres, num acto simbólico contra a criação agrícola de animais.

Num comunicado, o grupo de activistas exige que “o governo previna pandemias futuras ao acabar com a exploração agrícola de animais” e que incentive a “transição para um sistema de alimentação baseado em plantas”. A tinta vermelha simboliza “o sangue que está nas mãos do governo do Reino Unido”.

Algumas dezenas de manifestantes marcaram presença, tendo alguns usado máscaras de animais e entrado nas fontes. Nos cartazes podem ler-se apelos à acção contra as alterações climáticas. A polícia confirmou mais tarde que duas pessoas ligadas à manifestação foram detidas.