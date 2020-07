Ocidente ainda existe?

No excelente artigo de ontem, Teresa de Sousa discute a ameaça do novo discurso hegemónico da esquerda radical, o qual vai impondo “uma cultura de exclusão que já atingiu a própria grande imprensa liberal”. Na opinião deste leitor de há muitos anos do PÚBLICO, trata-se do caso deste jornal. A ênfase nas questões fracturantes, a presença desproporcional de opinião de esquerda radical, cartas abertas como a de sábado em que dezenas de signatários criticam a um colega uma opinião diferente da sua, são sinais muitos preocupantes de uma democracia em perda. Como leitor do PÚBLICO agradeço o desassombro de Teresa de Sousa e apelo ao jornal que reflicta sobre o seu rumo.

Miguel Cunha, Queijas

Portugal, o “bom selvagem"

Sobre a atribuição de passaporte português aos sefarditas, muito já se escreveu, pró e contra. Desta vez foi António Barreto no PÚBLICO de ontem, com um “pró” sui generis: a “bondade” intrínseca dos portugueses. Que até seria o “orgulho” de Portugal. Que dizer a esta afirmação tão digna de Rousseau? Num mundo ideal em que nem passaportes existiriam, por desnecessários, eu seria o primeiro signatário, mas, caro Barreto, não será isto “demagógico"? Disse, e muito bem, que somos europeus, mas logo aí não será de perguntar aos países da União Europeia se partilhariam a nossa “bondade” por contrição (ou não) perante a expulsão dos antepassados dos sefarditas de Portugal, contrição essa que, aliás, Barreto acha (e eu concordo) ser agora fora de tempo? E acha que... Israel, reciprocamente, mo concederia, somente por "bondade"? E, para não alongar a carta, termino: porque outra razão pediriam os sefarditas o passaporte português em tão grande número senão pela “utilidade” que lhes faz? Ou também pensa Barreto que é... por acrisolado amor à nossa (bondosa) pátria?

Fernando Cardoso Rodrigues, Porto

Debates quinzenais

A prestação da acção e de contas, por parte do governo no Parlamento não pode ser um fardo. O PSD, pela voz do seu líder, ao querer reduzir drasticamente, ali, os debates quinzenais é um escandaloso défice democrático e um frete (mais um) ao PS para que não seja democraticamente escrutinado. O PS não está contra, pudera! Convém-lhe...

Acabar com a frequência interpelativa ao executivo como, e muito bem, se faz na AR “é" passar um cheque em branco ao governo... A colagem de Rui Rio a António Costa é querer, outra vez, implementar o rolo compressor do malquisto bloco central de interesses de má memória.

Reitero: diminuir os debates na AR representa um ultraje aos princípios democráticos que devem nortear a condução governamental. Sem um exame minucioso ao executivo a democracia fica escangalhada. É isto que Rio quer?!

Vítor Colaço Santos, São João das Lampas