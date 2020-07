Reeleição de Duda permite que Governo continue a “destruir a democracia na Polónia”

O ultraconservador Andrzej Duda derrotou o liberal Rafal Trzaskowski e foi reeleito Presidente da Polónia, uma vitória para o partido Lei e Justiça (PiS) que fica com o caminho aberto para continuar as suas polémicas reformas ao sistema judicial, à liberdade de imprensa e aos direitos da comunidade LBGT, prevendo-se um aumento na tensão com Bruxelas.

