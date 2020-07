Morreu Zindzi Mandela, filha de Nelson Mandela

Morreu esta segunda-feira Zindzi Mandela, filha de Nelson Mandela e Winnie Madikizela-Mandela​. A diplomata, que desde 2015 que era embaixadora de África do Sul na Dinamarca, morreu num hospital de Joanesburgo (África do Sul), avançou a televisão estatal South African Broadcasting Corporation (SABC). O porta-voz do Congresso Nacional Africano (ANC) também confirmou o óbito.

Zindzi Mandela ganhou destaque internacional em 1985, quando o regime do apartheid ofereceu a liberdade a Nelson Mandela, em troca de uma denúncia pública da violência perpetrada pelo ANC, na luta pela libertação.

A filha de Mandela, que nasceu pouco tempo antes de o pai ser preso e que tinha então 25 anos, leu num comício no Soweto a carta do pai que rejeitava a proposta do Presidente P.W. Botha, em imagens que correram o mundo.

No discurso que leu, Mandela, a quem as autoridades tinham oferecido a hipótese de uma saída da prisão sob estritas condições, queria deixar claro que só o aceitaria quando os outros presos políticos fossem libertados, o povo livre e o seu movimento, o Congresso Nacional Africano (ANC), legalizado. “A vossa liberdade e a minha liberdade são inseparáveis”, dizia.

Zindzi Mandela tinha 59 anos. A causa da morte ainda não foi divulgada.

“É [um desaparecimento] prematuro. Ela ainda tinha um papel a desempenhar na transformação de nossa própria sociedade e um papel ainda maior no Congresso Nacional Africano”, disse o porta-voz do ANC, Pule Mabe.