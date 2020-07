Seixal volta a convidar para passeios gratuitos, em terra e pelo Tejo

A autarquia do Seixal lançou o programa de passeios turísticos para o segundo semestre deste ano. Em destaque, passeios pedestres pelos núcleos urbanos antigos, além de outras atracções ou as viagens pelo Tejo no varino Amoroso, uma embarcação tradicional recuperada.

“O regresso ao contacto com o património do concelho é feito em segurança e exige o cumprimento de várias medidas de protecção”, avança a câmara municipal.

A programação arranca a 26 de Julho e vai até Novembro, já com alguns passeios esgotados – é que a participação é gratuita, mas é obrigatória a inscrição prévia.

Entre passeios pedestres circulares pelo núcleo urbano antigo do Seixal, em “embarcação tradicional no estuário do Tejo”, há também visitas especiais, como ao Espaço Memória – Tipografia Popular do Seixal, ao Moinho de Maré de Corroios até à Ponta dos Corvos ou ao Núcleo Naval e à Quinta da Fidalga/Oficina de Artes Manuel Cargaleiro.

Segundo comunicado da autarquia, “este regresso ao contacto com o património do concelho é feito em segurança e exige o cumprimento de várias medidas de protecção”. Entre elas, os passeios terão grupos máximo de dez participantes, deve ser usada máscara e há que higienizar as mãos “antes e depois de cada passeio”, “cumprir as medidas de etiqueta respiratória recomendadas pela DGS” e “respeitar a distância de, pelo menos, 2 metros (excepto coabitantes)”.

Nos passeios a bordo das embarcações tradicionais, as indicações são similares, acrescentando-se o "evitar tocar em superfícies e objectos desnecessários”. As lotações máximas são, para o bote de fragata Baía do Seixal de dez pessoas, de 30 para o varino Amoroso.

Os passeios são todos gratuitos, com obrigação de inscrição prévia: “as inscrições abrem um mês antes da data de realização de cada passeio” e devem ser feitas online, pelos telefones 212 275 732 ou 915 335 347 ou pelo mail [email protected]

O programa completo de passeios está disponível no site da autarquia.