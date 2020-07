Grupo de milionários pede subida dos impostos que pagam

Um grupo de 83 milionários, provenientes principalmente dos Estados Unidos, apelou, numa carta aberta aos governos de todo o mundo, a um aumento dos impostos que lhe são cobrados, para que deste modo possam ajudar no esforço de recuperação económica pós-covid.

O grupo, que se intitula “Milionários pela Humanidade” e que inclui nomes como a herdeira da fortuna de Walt Disney, Abigail Disney, ou um dos fundadores da marca de gelados Ben & Jerry, apelam na carta a que os governos procurem nas suas fortunas parte dos meios necessários para financiar a intervenção dos Estados na resposta à presente crise.

“À medida que o Covid-19 atinge o mundo, os milionários como nós tem um papel crítico a desempenhar para curar o mundo. Não somos nós que estamos a tratar dos doentes nas unidades de cuidados intensivos. Não somos nós que conduzimos as ambulâncias que trazem os infectados para os hospitais. Não somos nós que estamos a reabastecer as prateleiras dos supermercados ou a entregar comida às portas. Mas temos dinheiro, muito dinheiro”, dizem, recomendando às autoridades que elevem as taxas de impostos que lhes são aplicadas.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“Pedimos aos nossos governos que aumentem os impostos cobrados a pessoas como nós. Imediatamente. Substancialmente. Permanentemente”, escrevem na missiva.

A crise do coronavírus está a conduzir, perante a súbita e profunda travagem na actividade económica trazida pelas medidas de confinamento, a uma maior intervenção dos Estados nas economias, seja por via de um aumento das despesas com o sistema de saúde, seja no apoio às pessoas e às empresas afectadas por uma quebra dos rendimentos.

As dívidas públicas estão, um pouco por todo o mundo, a disparar, podendo, de acordo com as mais recentes previsões do Fundo Monetário Internacional, ultrapassar os 100% do PIB mundial durante este ano. Este aumento das necessidades de financiamento dos Estados pode vir a reforçar os apelos, já existentes antes da crise, principalmente na ala mais à esquerda do Partido Democrata nos EUA, para um agravamento das taxas de impostos aplicadas aos contribuintes com maiores rendimentos.