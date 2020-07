Washington Redskins retiram nome e emblema

Os Washington Redskins anunciaram nesta segunda-feira que vão retirar o nome e o emblema. Em comunicado, a equipa de futebol americano da capital dos EUA referiu que a decisão foi tomada após um processo de reavaliação do nome (em português, “pele vermelha") e do emblema (uma cabeça de um índio), e que está a trabalhar no sentido de dar uma nova imagem à equipa que foi cinco vezes campeão da National Football League (NFL).

“Dan Snyder [o dono] e o treinador [Ron] Rivera estão a trabalhar num novo e num novo design que vão fazer justiça à rica e orgulhosa tradição da nossa e que inspirem os nossos patrocinadores, adeptos e comunidade para os próximos 100 anos”, referiram os Redskins em comunicado.