Soares Oliveira: “Não confirmo contacto directo entre Benfica e Jesus”

O administrador da SAD do Benfica Domingos Soares Oliveira rejeitou nesta segunda-feira que tenha existido um “contacto directo” com Jorge Jesus, actual treinador do Flamengo. O dirigente dos “encarnados”, que falava à margem da apresentação dos resultados do empréstimo obrigacionista emitido pelo Benfica, limitou-se a confirmar a relação de proximidade existente entre Luís Filipe Vieira, presidente das “águias”, e o técnico português.

"Não confirmo qualquer contacto directo com o treinador Jorge Jesus. Já tive oportunidade de o explicar mais do que uma vez e recentemente até transmitimos a situação à CMVM. O nosso presidente tem uma relação pessoal com o treinador Jorge Jesus, é natural que converse com ele, mas não há neste momento qualquer situação oficial entre o Benfica e o treinador Jorge Jesus”, assinalou, citado pelo jornal A Bola, no decorrer de uma videoconferência.

No que respeita à operação financeira lançada pelos “encarnados”, os 50 milhões de euros de obrigações emitidas foram integralmente subscritos, por 3688 investidores. Soares Oliveira explica a decisão de avançar com este mecanismo de financiamento: “O Benfica tinha uma situação boa, mas este era o momento para avançar com esta operação atendendo a três factores: a situação de pandemia, a questão de bilhética para a próxima época e também o facto de desconhecermos o volume de receitas provenientes da UEFA”.

De resto, o administrador da SAD ressalvou que o clube “nunca deixou de ter capacidade de investimento” e defendeu que a aposta no talento da formação não é incompatível com uma abordagem enérgica ao mercado de transferências. "Em média, foi feito nos últimos anos um investimento na ordem dos 50 milhões/ano, apesar da aposta feita no Seixal. Só no último ano houve investimento de 60 milhões”.