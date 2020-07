Missão de atletas brasileiros vale quase 30% do orçamento do centro de Rio Maior

Os cerca de 150 atletas brasileiros integrantes da “Missão Europa”, que vão estagiar até Novembro em Rio Maior, serão responsáveis por quase 30% do orçamento deste ano do centro de estágios da cidade ribatejana.

A presidente da administração da Desmor, Diva Cobra, explicou à agência Lusa que as infraestruturas vão começar a ser utilizadas por uma comitiva de aproximadamente 80 pessoas, entre atletas de natação pura, artística, boxe e judo, acompanhados das respectivas equipas técnicas e médicas.

Depois desta fase inicial, o centro de estágios vai acolher mais atletas brasileiros, das selecções de atletismo, triatlo e andebol, até um total de 150 elementos.

“Vão permanecer aqui até Novembro, entrando e saindo conforme a existência de competições na Europa”, frisou a responsável, reconhecendo a importância desta oportunidade “em termos desportivos e financeiros, que poderá representar entre 20% a 30% do orçamento anual”.

Os elementos da “Missão Europa” são testados à covid-19 antes do embarque no Brasil, cerca de 72 horas antes, e, novamente, à chegada a Portugal, onde também vão realizar testes serológicos. Mediante os resultados são iniciados os planos de treino.

“A nossa equipa teve formação específica e as nossas instalações foram adaptadas às regras da Direcção-Geral da Saúde (DGS). A preocupação principal é conseguirmos manter a desinfecção permanente dos espaços e garantir o cumprimento da utilização rigorosamente, com base nos planos desenvolvidos pelos nossos técnicos”, referiu Diva Cobra.

A responsável admitiu que o centro de estágios foi contactado pelo comité colombiano, igualmente no âmbito da preparação olímpica, para uma acção com menos atletas.

Um encaixe de 2,5 milhões de euros

No sábado, o presidente do Comité Olímpico de Portugal (COP), José Manuel Constantino, adiantou que a “Missão Europa” do Comité Olímpico do Brasil (COB) vai representar um impacto de 2,5 milhões de euros para o país.

De acordo com o COB, os primeiros atletas de 16 modalidades vão começar a embarcar para Portugal na sexta-feira, depois de o Governo português ter assegurado “condições especiais previstas para brasileiros em exercício de actividade profissional no país”.

A “Missão Europa” vai decorrer até perto do fim do ano, tendo em vista a preparação para os Jogos Olímpicos Tóquio2020, que foram adiados para 2021 devido à pandemia de covid-19.

Rio Maior vai ser o ponto central deste projecto, que vai estender-se também a Coimbra, no caso do judo, Cascais, no caso da vela, e Sangalhos, para as ginásticas artística e rítmica.

Para sexta-feira, está prevista a chegada da selecção de judo, que vai cumprir três dias de isolamento em Rio Maior e, depois, rumar a Coimbra, para um estágio até 29 de Agosto.

“Portugal foi escolhido como destino principal da Equipa Brasil na Europa, tendo em vista que o país se encontra num estágio avançado da contenção da pandemia do novo coronavírus, além do bom relacionamento do COB com o COP. O país servirá, inclusive, como base de aclimatação da equipa brasileira para os Jogos Olímpicos Paris2024”, indicou o COB, em comunicado.