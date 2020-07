Marítimo e Rio Ave anulam-se na Madeira

Marítimo e Rio Ave empataram, sem golos, na abertura da 32.ª jornada da I Liga, numa partida disputada esta segunda-feira, na Madeira. Os locais falharam a quarta vitória consecutiva, enquanto o Rio Ave terá de esperar para superar o recorde de 51 pontos, que já igualou, ficando, contudo, ao alcance do Famalicão, na disputa por um lugar na Europa.

O Marítimo teve uma contrariedade a abrir, com a lesão de Correa, a obrigar José Gomes a uma alteração imprevista. Em busca da quarta vitória consecutiva (quinta em seis jogos), marca que traduz o bom momento que a equipa vive, os madeirenses encontraram um adversário igualmente motivado. Desde logo pela posição europeia que os vila-condenses ocupavam à partida para a 32.ª jornada. Mas também pela possibilidade de superarem o máximo histórico de 51 pontos.

A formação de Carvalhal teve o controlo do jogo, mas o Marítimo revelou-se sempre perigoso, apesar de não ter havido grandes oportunidades de golo. Nas balizas, Amir e Kieszek cumpriam, mantendo o nulo. Em dois momentos muito semelhantes, primeiro com Milton a cair na área do Rio Ave e na segunda parte com Taremi a pedir falta de China, o VAR foi coerente, não interferindo no resultado.

No fim, prevaleceu o nulo, que traduz o equilíbrio num jogo em que os guarda-redes estiveram em bom plano.