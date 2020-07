Inter de Milão vence apesar do erro colossal de Handanovic

O Inter de Milão venceu o Torino, por 3-1, nesta segunda-feira, em jogo da ronda 32 da Liga italiana. Com este resultado, a equipa de Milão aproveita a derrota da Lazio e sobe ao segundo lugar da tabela – já a oito pontos de uma Juventus preparada para ser campeã pela nona vez consecutiva.

O Torino, por outro lado, não aproveita o empate do Lecce para ganhar algum fôlego na luta pela permanência (está apenas cinco pontos acima da zona de descida).

No Norte de Itália, o Torino até saiu na frente, com um golo de Belotti, após um erro colossal de Handanovic, que largou uma bola aparentemente fácil. Veja o momento no vídeo em baixo.

Já na segunda parte, Lautaro Martínez voltou a ser decisivo: aos 48’, assistindo Ashley Young para o empate, e, aos 61’, marcando o 18.º golo na época, com a ajuda de um desvio adversário. Entre uma coisa e outra, Godín marcou de cabeça, ajudando a montar um triunfo tranquilo – quase 65% de posse de bola, oito remates à baliza e cerca de dez oportunidades de golo.