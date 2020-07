Famalicão impõe-se em Setúbal com “bis” de Diogo Gonçalves

O Famalicão impôs-se, esta segunda-feira, por 1-2 (com um bis de Diogo Gonçalves), na deslocação a Setúbal, no Estádio do Bonfim, em partida da 32.ª jornada da I Liga, deixando a equipa da casa em posição complicada, enquanto assumia o quinto lugar da tabela, com 52 pontos, mais um do que o Rio Ave.

No final, depois de uma boa entrada dos visitantes, que chegaram à vantagem por Diogo Gonçalves (15'), e quando tudo parecia indicar que prevaleceria o equilíbrio alcançado pelos sadinos ainda na primeira parte, com um golo de Jubal (24'), Diogo Gonçalves voltou a marcar no último instante, à boca da baliza após assistência da esquerda, garantindo a entrada na zona europeia.

Apesar das inúmeras interrupções, com uma substituição forçada a meio da primeira parte, o jogo teve suficientes motivos de interesse, com boas situações de ataque. Sem vencer desde o final de Janeiro, o V. Setúbal entrou melhor na segunda parte, esteve quase sempre por cima, mas fraquejou perto do fim, estando no radar do penúltimo classificado, o Portimonense, que se encontra a três pontos de distância.