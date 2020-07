Comité Olímpico russo acusa presidente da RUSADA de corrupção

As contas da Agência Antidopagem da Rússia (RUSADA) contêm uma série de “violações consideráveis”, segundo uma auditoria promovida pelos comités olímpico (COR) e paralímpico do país.

“Apesar das afirmações do seu director-geral, a auditoria profunda detectou uma série de violações financeiras consideráveis”, frisou esta segunda-feira o presidente do COR, Stanislav Pozdniakov, segundo a agência TASS.

Yuri Ganus, o director da RUSADA que desvaloriza a situação, reduzindo-a a meros “apontamentos” que serão tomados em conta, é o principal visado das acusações, entre as quais a de abusar do cargo num conjunto de conflitos de interesses e corrupção, o que lhe permitiu apropriar-se, indevidamente, de cerca de 1,45 milhões de euros.

A negação de irregularidades acompanha a ameaça de processar o canal Postpravda que revelou os factos, com Ganus a sustentar que os seus autores não entendem “os danos provocados ao sistema antidoping na Rússia”.

Face à gravidade das acusações, o COR prometeu “publicar as auditorias de 2018 e 2019” para que o conselho de observadores da RUSADA as avaliasse e, assim, pudesse agir em conformidade.

“Ganus permanecerá no cargo até que o Conselho Observador tome uma decisão. Depois da informação ser tornada pública, esta pode ser analisada por lei”, avisou o presidente do COR.

Pozdniakov separou Ganus da RUSADA, ressalvando que esta é uma “organização totalmente capaz” de levar a cabo os seus testes antidoping no âmbito do seu trabalho e para os quais “recebe do Estado fundos milionários”.

A RUSADA tem vivido sob constantes escândalos desde 2015, quando a Agência Mundial Antidopagem a suspendeu, depois de ter sido revelado um mega escândalo de dopagem patrocinado pelo Estado russo.

Em Dezembro de 2019, voltou a ser dada como “não conforme” para realizar o seu trabalho durante mais quatro anos, decisão contra a qual a RUSADA recorreu nas instâncias jurídicas internacionais.