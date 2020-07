Chega às livrarias portuguesas um novo livro de Matilde Campilho, Flecha, em prosa, e um novo livro de poemas de Nuno Júdice. Rita Ferro, cinco anos depois, regressa ao seu diário. E Catarina Gomes conta-nos a vida dos antigos doentes do primeiro hospital psiquiátrico português. Mas estarão nos escaparates também biografias do agente duplo Kim Philby, da sobrevivente do Holocausto Irene Hasenberg Butter e do activista chinês Joshua Wong.