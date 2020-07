“Todos os animais são egoístas por sobrevivência. Mas nós, humanos, criámos egoísmo de formas novas, mais cruéis”

Há mais de quatro décadas que o neurocientista norte-americano Joseph LeDoux (da Universidade de Nova Iorque) estuda o cérebro, o equilíbrio entre os mecanismos conscientes e inconscientes e também os circuitos cerebrais de sobrevivência, sobretudo na relação com o medo e a ansiedade. Depois de explorar esses temas em livro (The Emotional Brain ou Anxious), chega agora a Portugal uma edição que explica minuciosamente a longa viagem até à consciência humana, com todos os pequenos passos que foram moldando o cérebro, passos esses que não passaram de “um conjunto de acasos”. Tudo começou com a pergunta “quão para trás na história da evolução temos de ir para perceber a detecção do perigo?”, explica o professor e investigador de 70 anos em videochamada, mas a viagem foi mais longa do que esperara: quatro mil milhões de anos – e a certeza de que temos mais em comum com seres unicelulares do que ousaríamos pensar. E que, acredita, não somos mais nem melhores do que os outros animais. Só diferentes.

