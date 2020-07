O cartão de estudante sem fotografia

Pré-publicação - "Coisas de Loucos"

O primeiro hospital psiquiátrico português, o Miguel Bombarda, em Lisboa, fechou portas em 2011. No sótão do edifício principal ficou durante meses uma caixa de cartão com objectos pessoais de antigos doentes. Nunca reclamados. Na série especial do PÚBLICO “O que eles deixaram no manicómio” Catarina Gomes começou a contar a história de alguns deles. No livro Coisas de loucos (Tinta da China), que chega esta semana às livrarias, percorre a vida de oito pessoas a partir dos pertences que deixaram para trás, e que Paulo Porfírio fotografou. Um deles foi Clemente.