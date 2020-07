Papa diz sofrer com a transformação de Santa Sofia em mesquita

O Papa Francisco mencionou este domingo a decisão turca de voltar a transformar Santa Sofia, em Istambul, numa mesquita, dizendo senti-la de forma “muito dolorosa”.

Na sexta-feira, o mais alto tribunal turco decidiu reverter uma decisão judicial de 1934 que transformou a então mesquita, inicialmente uma catedral cristã, num museu, desprovido dos sinais de qualquer das religiões monoteístas, que tem estatuto de património mundial da UNESCO.

O Presidente Recep Tayyip Erdogan prontamente declarou que Santa Sofia ou Hagya Sophia, o seu nome grego, pelo qual também é conhecida, seria convertida numa mesquita. E há apelos de líderes religiosos para que ali sejam criadas escolas corânicas.

Face a uma enxurrada de condenações internacionais, do mundo ocidental e cristão, Erdogan defendeu “os direitos soberanos” da Turquia em dispor do monumental edifício. “Aqueles que não actuam contra a islamofobia nos seus próprios países atacam a vontade da Turquia de usar o seu direito soberano. Tomamos esta decisão não por causa do que os outros dizem, mas porque é nosso direito, tal como fizemos na Síria, na Líbia e noutros locais”, declarou, citado pela AFP, na sua habitual mescla de exaltação nacionalista.

Erdogan anunciou ainda que a 24 de Julho se realizarão as primeiras preces muçulmanas em Hagya Sophia. Assegurou, no entanto, que o edifício com 1500 anos vai permanecer aberto não só para muçulmanos mas também para cristãos e estrangeiros.

O Conselho Mundial de Igrejas apelou ao Presidente turco para que reverta a sua decisão, por "criar incertezas, suspeição e desconfianças”, prejudicando os esforços para se “juntar à mesma mesa de diálogo e cooperação pessoas de diferentes fés”. E o patriarca Bartolomeu, o líder espiritual dos cristãos ortodoxos, que vive em Istambul, considerou a sentença do tribunal turco, que reverteu o estatuto de Hagya Sophia, “um desapontamento”.

A Grécia condenou o gesto e a UNESCO anunciou que o Comité de Património Mundial vai rever o estatuto de Santa Sofia, sendo que a decisão da Turquia levanta questões sobre o impacto do valor universal do monumento como um local cuja importância transcende fronteiras e gerações.

A igreja da “santa sabedoria” – Hagya Sophia, em grego – , construída no século VI, foi a igreja mais espectacular da cristandade. Com 55 metros de altura e 30 metros de diâmetro, teve durante mil anos a maior cúpula do mundo.