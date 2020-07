Futuro da democracia polaca joga-se entre Duda e Trzaskowski

Há muito tempo que uma eleição presidencial na Polónia não tinha tanta importância para o futuro do sistema político e democrático do país. Mais do que um braço-de-ferro entre o Presidente Andrzej Duda e o presidente da câmara de Varsóvia, Rafal Trzaskowski, empatados nas sondagens, a segunda e decisiva ronda da votação, este domingo, põe em confronto duas sociedades aparentemente antagónicas. O seu desfecho ajudará a definir o rumo da deriva antidemocrática e iliberal liderada, desde 2015, pelos ultraconservadores do partido Lei e Justiça (PiS).

