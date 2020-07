Da Coreia do Norte às ilhas do Pacífico, há uma dúzia de países sem casos registados de covid-19

A covid-19 (doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2) já chegou a 188 países, de acordo com a universidade norte-americana Johns Hopkins. Mas, até ao momento, há pelo menos 12 países que continuam a escapar à pandemia de covid-19 – pelo menos tendo em conta os casos registados e comunicados oficialmente pelas autoridades.

A maioria dos países sem casos confirmados de infecção pela covid-19 são pequenas nações insulares da Oceânia, muito isoladas dos países mais “próximos”.

Já no caso da Coreia do Norte, com 25 milhões de habitantes, a fiabilidade dos números levanta algumas questões. O país foi um dos primeiros do mundo a fechar fronteiras logo no final de Janeiro, relata a BBC, colocando milhares de pessoas em isolamento. De acordo com a agência estatal KCNA, o líder do país, Kim Jong-un, afirmou na semana passada que o país conseguiu “impedir a invasão do vírus maligno e manter uma situação estável​”. Apesar de ser provável que as medidas apertadas tenham contido o contágio, os analistas afirmam ser pouco provável que não tenha havido, de facto, nenhum caso registado. “Ninguém sabe realmente”, afirma a correspondente da BBC em Seul, Laura Bicker. “A Federação Internacional da Cruz Vermelha tinha voluntários na zona da fronteira a trabalhar em medidas de prevenção e houve relatos não confirmados de casos no país”, relata.

Eis os 12 países “livres” de covid-19:

Ásia:

Coreia do Norte (25.778.816 habitantes);

Turquemenistão (6.031.200 habitantes).

Oceânia:

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Ilhas Salomão (686.884 habitantes);

Vanuatu (307.145 habitantes);

Samoa (198.414 habitantes);

Kiribati (119.449 habitantes);

Estados Federados da Micronésia (115.023 habitantes);

Tonga (105.695 habitantes);

Ilhas Marshall (59.190 habitantes);

Palau (18.094 habitantes);

Tuvalu (11.792 habitantes);

Nauru (10.824 habitantes ).

A Antárctida é o único continente que não regista casos. No território, só é autorizada a entrada de pessoas depois de um apertado despiste a uma eventual infecção pelo novo coronavírus.

De acordo com o site WorldOMeter, há ainda cinco países e oito territórios em que todos os casos registados já recuperaram: Anguila (três casos recuperados), São Bartolomeu​ (seis), Países Baixos Caribenhos​ (sete), Vaticano (12), Ilhas Falkland​ (13), Gronelândia (13), Dominica (18), Laos (19), Nova Caledónia (21), Granada (23), Timor-Leste (24), São Vicente e Granadinas (29) e Ilhas Feroé (188)​.

Há ainda meia dúzia de países e territórios onde já não existem casos activos, mas nem todos recuperaram: Ilhas Virgens Britânicas​ (sete recuperados e uma morte), Curaçao (24 recuperados e uma morte), São Martinho (Sint Maarten) (63 recuperados e 15 mortes), Brunei (138 recuperados e três mortes), Isle of Man (312 recuperados e 24 mortes), Andorra (803 recuperados e 52 mortes).