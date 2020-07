DGS “tira” André Moreira do jogo do Belenenses SAD ao intervalo

O guarda-redes do Belenenses SAD André Moreira abandonou no sábado o jogo diante do Moreirense, da 31.ª jornada da I Liga de futebol, ao intervalo, para cumprir o isolamento de 14 dias ordenado pela Direcção-Geral da Saúde (DGS).

O guarda-redes tinha falhado o jogo da jornada anterior, diante do líder FC Porto (derrota por 5-0), devido ao caso positivo de covid-19 do terceiro guarda-redes do plantel, João Monteiro, que partilhou o quarto com André Moreira no estágio antes da partida, ficando este em isolamento profiláctico.

Em comunicado, a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) explicou que, “através do seu consultor, o dr. Filipe Froes, efectuou durante toda a semana, em articulação com o departamento médico do Belenenses SAD, um acompanhamento à situação clínica do atleta André Moreira”.

“Tendo o referido jogador testado negativo ao SARS-CoV-2, a 8, 9 e 10 de Julho, e, em concordância com o despacho da DGS, o dr. Filipe Froes acabou por dar parecer positivo à convocatória do guarda-redes para o encontro desta noite entre o Belenenses SAD e o Moreirense FC”, referiu a Liga de clubes.

Contudo, o organismo liderado por Pedro Proença anunciou que, “ao intervalo do encontro, foi dada ordem ao atleta para se retirar do campo, por decisão da Autoridade de Saúde Nacional, a dra. Graça Freitas, que confirmou o critério de contacto próximo e isolamento de 14 dias, ainda não cumpridos”.

“A retoma da Liga NOS tem sido marcada por um cumprimento exemplar do protocolo aprovado pela DGS e cumprirá sempre as orientações emanadas pelas autoridades de saúde perante situações não previstas no referido protocolo”, concluiu o comunicado.

O Moreirense venceu este sábado, na visita ao “aflito” Belenenses SAD, por 1-0, no encerramento da 31.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, com a equipa lisboeta a desperdiçar uma grande penalidade em período de descontos.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 561 mil mortos e infectou mais de 12,58 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1654 pessoas das 46.221 confirmadas como infectadas, de acordo com o boletim deste sábado da Direcção-Geral da Saúde.