Morreu a artista Maria Beatriz

A artista portuguesa Maria Beatriz, que vivia e trabalhava há muitos anos em Amesterdão, morreu este sábado à noite, de cancro, na cidade holandesa, confirmou o PÚBLICO junto de fonte familiar. Tinha 80 anos. A pintura, desenho, gravura, colagem, instalação, fotografia ou azulejaria, foram algumas das técnicas artísticas que desenvolveu. Distinguia-a o sentido poético da linguagem plástica e os modos de fazer, o recorte e a colagem, compondo e recompondo elementos, numa relação particular com um todo.

No seu site oficial da internet descreve que as principais características do seu trabalho são o envolvimento social, a forma como lida com a emancipação, em particular, a luta pela libertação. E também a sua abordagem poética. “É o aspecto inconsciente que me interessa”, descreve, adiantando que a técnica de colagem lhe interessa sobremaneira, seja para utilizar em pequenos desenhos ou em telas grandes.

Nascida em 1940, em Lisboa, viria a dedicar-se às artes plásticas após uma inicial e breve incursão por biologia. Opta então pelo curso de pintura na Escola de Belas Artes que também cedo abandona devido à crise académica de 1961-62. Após uma estadia em Londres, em 1962-63, começa a ter lições de desenho e de gravura. na Sociedade Cooperativa de Gravadores Portugueses, por onde passaram alguns dos mais importantes artistas da época. Começa então a experimentar as técnicas de gravura em metal e é lá que encontra o inglês Stanley William Hayter, fundador do Atelier 17, estúdio de gravação em Paris, que tinha vindo a Lisboa dar um seminário sobre esta técnica artística.

Foto Na galeria Ratton em 2016

Em 1965, é-lhe atribuído o 1º prémio em Pintura na Exposição de Outono da Sociedade Nacional de Belas Artes, e no ano seguinte vai para Paris, como bolseira da Fundação Gulbenkian, onde retoma os estudos com S. W. Hayter, no Atelier 17, durante dois anos. Os anos na capital francesa foram tempos de aprendizagem artística e de crescimento cultural, mas também político e cívico.

A partir de 1970, fixa residência na Holanda, realizando estudos de pintura e artes gráficas, diplomando-se na Academia Livre (Vrije Academie), de artes visuais. Em 1974, obtém uma bolsa do Ministério da Cultura holandês que lhe permite ir ao México, país onde a gravura teve um importante papel na modernidade artística.

Nesse ano, de regresso à Holanda, começa a leccionar gravura (de 1974 a 1987) e depois pintura e desenho (de 1988 a 1990) na Academia Livre de Haia. É bolseira da Amsterdam Kunstfonds em 1977, e depois, mais uma vez, do Ministério da Cultura holandês entre 1978 e 1980. A partir de 1983, começa a trabalhar com a Galeria Asselyn, em Amesterdão, onde expõe diversas vezes.

Expôs pela primeira vez individualmente nos anos 80, com La tierra es lo probable paraiso perdido no Museu de arte moderna de Arnheim. Nos anos 90 expõe na Casa da Cerca de Almada, na Galeria Palmira Suso e na Diferença, em Lisboa. Em 2002 expõe a sua série Vita Brevis no Centro de Arte Moderna da Gulbenkian, em Lisboa, tendo esta mostra individual transitado para o Kunstuitleen K.N.S.M. de Amesterdão e para o Centro Cultural Calouste Gulbenkian em Paris, em 2004.



A sua mais recente exposição individual museológica em Portugal foi a mostra Comedores de Batatas no Museu da Electricidade, Fundação EDP. Sobre esta exposição a artista afirmou: “É possível que esta exposição seja a última de grandes formatos (tenho muitos problemas de artrose). E quis, neste semi-adeus, referir-me a Van Gogh. Porque, na situação actual em que o dinheiro se tornou a bitola de tudo, me pareceu relevante lembrá-lo, por se ter dedicado a desenvolver o seu talento, seguindo um desejo profundo interior. Sem ser por sucesso ou dinheiro. E assim foi a vida de muitos outros artistas que me têm acompanhado.”

Ao longo dos anos realizou exposições no Museu de Arte Moderna de Arnhem (1987, 2005), no Kunstuitleen K.N.S.M., em Amesterdão (1998, 2003), no Centro Cultural Calouste Gulbenkian em Paris (2004), na Gallery 59/SBK Zuid /Adam (2009), e em Portugal, na Casa da Cerca, em Almada (1998, 2003), na Galeria Palmira Suso (1998, 2000), na Galeria Diferença (1999), no Centro de Arte Moderna da Fundação Gulbenkian (2002), na Galeria Ratton (2009, 2012), no Centro de Artes e Cultura de Ponte de Sôr (2011) e no Museu da Eletricidade (2012), entre outras.

Está representada em Portugal, nas colecções da Caixa Geral de Depósitos, da Fundação Calouste Gulbenkian, da Casa da Cerca - Almada, do Museu da Cidade, em Lisboa, do Museu do Traje, da Fundação Ilídio Pinho (Porto), da Fundação EDP, na Colecção Jorge Gaspar, e no Município de Ponte de Sor, e no estrangeiro, no Nederlandse Bouwfonds - Gemeente Hoevelaken, na coleção John Loose (Amesterdão), na coleção Bram Volkers (Amesterdão), no Congresgebouw (Haia), em CRM, Rijksdienst (Haia), no Museu Haags Gemeente (Haia), no Museu de Arte Moderna de Arnhem, no Museu Stedelijk (Gouda) e na Colecção S.B.K. (Amesterdão).