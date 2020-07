As conversas do Alkantara vão durar o ano inteiro

É um cenário peculiar. O Alkantara Festival, que este ano passa a realizar-se em Novembro e inicia uma periodicidade anual – decisões anteriores à pandemia –, tem uma programação prevista que inclui espectáculos de artistas internacionais como Faustin Linyekula, Radouan Mriziga, Dina Mimi, Sorour Darabi e Dana Michel, mas que pode ver-se ainda reajustada de acordo com o contexto particular imposto pela covid-19. “Temos perfeita consciência de que o plano que temos agora em cima da mesa provavelmente não será o festival que vamos apresentar em Novembro”, admite ao PÚBLICO Carla Nobre Sousa, que se estreia na direcção artística do festival partilhada com David Cabecinha.

