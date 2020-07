Microbiota determina a permanência de bactérias resistentes a antibióticos nos intestinos

Cada indivíduo tem uma microbiota única, que é composta por biliões de organismos microscópicos que vivem no nosso corpo. E que relação terá a microbiota de cada um com a resistência de bactérias aos antibióticos? Desvendar melhor esta relação foi a demanda de uma equipa de cientistas do Instituto Gulbenkian de Ciência (IGC), em Oeiras. Para isso, fizeram-se experiências em ratinhos com e sem microbiota nos intestinos. Num artigo publicado na revista científica Nature Ecology & Evolution, conclui-se que a microbiota de cada indivíduo determina a permanência de bactérias resistentes a antibióticos nos seus intestinos.

Continuar a ler