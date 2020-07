“A perfeição não é o destino do Universo, para nossa sorte”

Sonhou com a sua descoberta e ajudou a Organização Europeia para a Investigação Nuclear (CERN) a construir um acelerador de partículas que talvez permitisse lá chegar. Guido Tonelli é um dos protagonistas da descoberta do bosão de Higgs, anunciada a 4 de Julho de 2012. A existência desta partícula subatómica foi proposta em 1964 por Peter Higgs e outros cientistas como unidade (um quantum) de um campo (o campo de Higgs) necessário para dar massa às partículas. Sem ele, o Universo seria como foi na aurora do tempo: “Um tipo de gás informe de minúsculas partículas, indistinguíveis entre si, todas sem massa, movendo-se à velocidade da luz”, escreve o físico italiano, de 69 anos, em Génesis – A História do Universo em Sete Dias, agora editado em Portugal. Sem o campo de Higgs, o Universo seria um objecto “perfeito” e cheio de simetrias, mas “estéril, um enorme desperdício de energia, desprovido da luz da Lua e do perfume das flores, triste, anónimo e desolado”.

