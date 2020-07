Governo cria 2370 vagas no ensino superior para alunos do profissional

Depois de vários adiamentos, o regime especial de acesso ao ensino superior para os estudantes dos cursos profissionais e artísticos tornou-se realidade. No ano lectivo de 2020/21, haverá 2370 vagas para estes alunos, abrangendo 456 licenciaturas de Norte a Sul do país. Deste modo, estes alunos deixarão de ter de se submeter aos exames normais, respondendo antes perante provas que têm em conta as especificidades das respectivas formações. Trata-se, como sustentou ao PÚBLICO o presidente do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Técnicos (CCISP), Pedro Dominguinhos, “de garantir uma maior equidade e que mais estudantes tenham acesso ao ensino superior”.

Continuar a ler