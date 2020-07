Câmaras espanholas mantêm vigilância apertada de casos junto à fronteira do Alentejo

A Câmara de Moura informou, através de comunicado divulgado este sábado, que foram “confirmados” pela Autoridade de Saúde Pública da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo seis novos casos positivos de covid-19 na freguesia de Amareleja. Estes novos casos, refere a autarquia, “encontram-se relacionados com os que foram sendo identificados, nos últimos dias, naquela freguesia do concelho de Moura”. Triplicaram, assim, num só dia, as pessoas infectadas com o novo coronavírus nesta localidade que fica à porta de Valencia del Mombuey, passando a nove infecções registadas.

Do outro lado da fronteira que separa as povoações, Valencia del Mombuey registou, na terça-feira, o primeiro caso positivo de covid-19, quando, na Amareleja ainda só tinham sido identificados dois casos. Na povoação de Villanueva del Fresno, o número de contágios até agora identificados também se fica pelas duas pessoas.

Na terça-feira, os presidentes dos municípios de Villanueva del Fresno e de Valencia del Mombuey da Extremadura espanhola pediram o encerramento da fronteira com Portugal, para prevenir contágios que o surto pandémico de Reguengos de Monsaraz que se localiza a cerca de 35 quilómetros das duas localidades do outro lado da fronteira.

Numa reacção imediata à solicitação dos autarcas espanhóis, o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, considerou que são “adequadas” as medidas que têm sido adoptadas para lidar com o surto de covid-19 detectado em Reguengos de Monsaraz, perto da província de Badajoz.

Na sequência da posição tomada pelos dois municípios da região de Badajoz, os serviços de saúde da Extremadura espanhola decidiram intensificar as acções de acompanhamento da situação epidemiológica em Villanueva del Fresno, que faz fronteira com Reguengos de Monsaraz.

José María Vergeles, conselheiro responsável pela Saúde e os Serviços Sociais da Extremadura espanhola, citado pela Agência EFE, garantiu: “Se a análise epidemiológica detectar algum risco para a população, e sem invadir as competências de Portugal, poderá ser decidido um isolamento social nesta zona sanitária”. O alerta significa que os serviços de saúde da Extremadura espanhola vão acompanhar de forma “muito rigorosa” a situação epidemiológica no município de Villanueva del Fresno, que faz fronteira com Reguengos de Monsaraz.

Até o momento, foram registados 3106 casos e 519 mortes na região da Extremadura espanhola, onde, a partir de hoje, o uso da máscara é obrigatório para pessoas com mais de seis anos, independentemente de a distância de segurança (1,5 metros) ser mantida.