Bombeiro morre a combater incêndio na serra da Lousã

Um bombeiro morreu este sábado no combate a um incêndio na serra da Lousã, distrito de Coimbra. Há ainda quatro pessoas feridas, duas das quais em estado grave, confirmou à RTP3 o presidente da câmara municipal da Lousã, Luís Antunes, que disse ainda que o incêndio já está dominado.

O PÚBLICO contactou o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Coimbra, que ainda não dispunha de informações sobre o incidente.

Segundo o presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, Jaime Marta Soares, o incêndio matou um bombeiro de 55 anos e deixou outro com ferimentos ligeiros. As duas vítimas integravam a corporação de Bombeiros Voluntários de Miranda do Corvo.

Ainda segundo o presidente da Liga dos Bombeiros, o fogo terá tido origem na trovoada que se abateu durante a tarde sobre a região. O vento forte que se fazia sentir, com mudanças repentinas de direcção, dificultou o combate às chamas, mas o incêndio seria dado como dominado algumas horas depois.

“É um saldo muito penoso, perder uma vida humana”, lamentou o autarca Luís Antunes. O bombeiro que perdeu a vida fazia parte da primeira equipa que chegou ao terreno para combater as chamas. Neste momento no teatro das operações estão cerca de 200 bombeiros “apoiados por muitos meios mobilizados para o local”, adiantou Luís Antunes.

A Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil tinha alertado, este sábado, para o risco de incêndio rural associado à ocorrência de aguaceiros e trovoada seca prevista com maior probabilidade nas regiões do interior Norte e Centro e Alto Alentejo.