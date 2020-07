Duarte Cordeiro: “Devemos prosseguir este caminho” das medidas restritivas

As medidas impostas a 19 freguesias da Área Metropolitana de Lisboa para a prevenção e combate à pandemia permitiram controlar as infecções em Odivelas, município que defendeu neste sábado o seu prolongamento, tal como o secretário de Estado Duarte Cordeiro.

“Devemos prosseguir este caminho”, disse, no final de uma reunião com a autarquia, o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro, coordenador da resposta à covid-19 na região de Lisboa e Vale do Tejo.

“Os resultados são extremamente positivos”, afirmou, por seu turno, o presidente da Câmara de Odivelas, Hugo Martins, adiantando que “65% dos casos se encontram debelados” e “tendencialmente haverá uma estabilização da situação”.

O secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, também esteve presente na visita e comentou as notícias de que o país deve esperar um grande pico de infecções a partir do Outono. “Não sabemos o que vai acontecer no próximo Inverno. Há uma grande incerteza, mas também há a certeza de que teremos medidas substanciais e consolidadas”, disse o governante. Lacerda Sales exemplificou com duas medidas previstas: “Criar uma rede cada vez mais expansiva ao nível dos hospitais e duplicar os cuidados intensivos.”

O concelho de Odivelas, no distrito de Lisboa, possui 380 casos activos de covid-19 numa população de 160 mil habitantes.

Face à estabilização da situação, o responsável governamental apontou para a “importância das medidas adoptadas associadas ao estado de calamidade, não só pelo impacto junto dos cidadãos na prevenção, como também pelo resultado que permitiu em termos do combate”.

Além do presidente do município, do secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares e do secretário de Estado da Saúde, participou na reunião o secretário de Estado Adjunto, do Trabalho e da Formação Profissional, Miguel Cabrita.

Membros do Governo estão a reunir-se com autarcas dos concelhos cujas freguesias estão em estado de calamidade devido à covid-19.

Para terça-feira, está marcado um Conselho de Ministros extraordinário para analisar as medidas de desconfinamento devido à pandemia, adiantou à agência Lusa fonte da Presidência do Conselho de Ministros.

Na quinta-feira, o Conselho Ministros reuniu-se, como habitualmente, mas não foi anunciada qualquer decisão nesse sentido.

Em situação de calamidade estão 19 freguesias dos concelhos da Amadora, Odivelas, Loures, Sintra e Lisboa, enquanto à restante à Área Metropolitana de Lisboa foi aplicada a situação de contingência (nível intermédio).