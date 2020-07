Língua-de-trapos

Era assim que nós, professores de português, apelidávamos o linguajar de alguns dos nosso alunos ou até de gente que misturava o inglês ou o francês, com a língua de Camões. Pois ontem li, com imenso prazer, a crónica de Carlos Santos Pereira no “Ípsilon”. Ao ler alguns jornais e algumas recensões de livros novos fico “possesso” ao ter que “rapar” do dicionário de Inglês para perceber o mínimo que o ilustre escrivão quis dizer nos seus comentários. Mesmo assim desconfio sempre que esses ilustres “escrivães” nem eles perceberam a sua escrita tal é a abundância não só de palavras inglesas como de construções arrevesadas contra a nossa sintaxe e a nossa semântica. O meu conselho é que voltem uns anitos à escola, talvez mesmo ao ensino básico.

Mais uma vez os meus parabéns a Carlos Santos Pereira e ao PÚBLICO por escritos como este que façam acordar os que só sabem exprimir-se em “língua de trapos”.

Borges Simão, Torres Novas

Estátua de D. Sebastião

A respeito da notícia ontem publicada no PÚBLICO por João Pedro Pincha sobre a estátua destruída na Estação do Rossio, pergunto: têm ou não os monumentos e obras de arte direitos inalienáveis, o maior dos quais é o direito à preservação da autenticidade? Como historiador de arte que sou, defendo que sim: direito a viver, a intervir, a respirar, a testemunhar, a ter presença (mesmo que seja presença provocatória e não neutral, mas por isso também são arte). Como se não bastassem os actos iconoclásticos, pode uma obra de arte ser acidentalmente destruída? A estátua de D. Sebastião que ornava a fachada neo-manuelina da Estação do Rossio demonstra-o. Obra do escultor Gabriel Farail (1891), colaborador do Arq. José Luís Monteiro no magno projecto revivalista da Estação, foi destruída há quatro anos quando alguém subiu ao nicho e provocou acidentalmente a sua queda... A verdade é que, neste caso, a obra de arte morreu, e apenas e só o recurso a uma cópia pode suprir a sua memória física a ocupar a ferida aberta. Peça de valor incalculável, como são todas as obras de arte, a sua morte valeu neste caso a absolvição do responsável. Não sei se a moldura penal nestes casos devia ou não ser revista muito a sério (há prejuízos que nunca se podem avaliar e pagar)... O que sei é que já tarda a aprovação de uma Carta de Direitos dos Monumentos. Todos eles precisam de ser abrangidos por uma base legislativa com solidez, capaz de assegurar os seus direitos como Obras de Arte inalienáveis e insubstituíveis. Como seres viventes que são, eles reclamam esse direito inalienável a serem e permanecerem autênticos. E essa tem de ser prioridade dos Estados democráticos, de todas as comunidades.

Vítor Serrão, Lisboa