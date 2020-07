Democratas dizem que Trump agiu como “chefe de máfia” ao perdoar pena de Roger Stone

A decisão de Donald Trump em perdoar a pena de prisão do seu amigo e antigo conselheiro Roger Stone não foi bem recebida pelos democratas. O Presidente dos Estados Unidos foi acusado pelos democratas de agir como “chefe de máfia”, de atacar o Estado de Direito, de abusar de poder, de gozar com a democracia americana e de ser o chefe de Estado mais corrupto que o país já teve.

“O que estamos a ver hoje é uma mudança assustadora. O Presidente está a dizer: ‘Se mentires por mim, se me cobrires, vou-te recompensar. Por outro lado, se fores um rato e cooperares, irei atrás de ti'”, disse na MSNBC congressista democrata Adam Schiff, que liderou parte das audiências de impeachment, salientando que Trump agiu como “chefe de máfia”.

O republicano Mitt Romney, ex-candidato presidencial, não poupou também as críticas. “É uma corrupção histórica, sem precedentes. Um Presidente americano comuta a pena de uma pensa condenada por um júri de ter mentido para proteger esse mesmo Presidente”, afirmou no Twitter.

A senadora Elizabeth Warren também não perdeu a oportunidade de criticar duramente o Presidente. “Donald Trump abandonou o Estado de direito e fez pouco da nossa democracia. É verdadeiramente o Presidente mais corrupto da História”, escreveu.

