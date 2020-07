Lanzada: o banho das nove ondas e a lenda da fertilidade

Do alto do mirador de Siradella a vista privilegiada permite-nos ver o melhor das Rias Baixas, a comarca do Salnés (e as bateas de marisco), as ilhas de Ons, o complexo intertermal Umia O Grove e, aos nossos pés, a comprida praia da Lanzada, uma das maiores áreas arenosas da Galiza, com mais de dois quilómetros e um complexo de dunas não muito altas mas quanto baste para que O Grove continue a ser uma península — uma pequena variação do mar e O Grove transformar-se-ia numa ilha.

