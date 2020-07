Casas da Lapa: requinte e conforto numa aldeia de montanha

O troço final da estrada que nos conduz ao hotel é estreito e, simultaneamente, inclinado, dando o ar que quer esconder aquele pequeno refúgio de olhares indiscretos. Está incrustado no núcleo habitacional, na Aldeia de Montanha da Lapa dos Dinheiros, e só se dá verdadeiramente a descobrir quando as portas se abrem. Um misto de requinte e modernidade, que não renega as tradições da montanha. Muito pelo contrário. As Casas da Lapa fazem jus ao território onde se inserem, honrando o que a serra da Estrela tem de melhor.

