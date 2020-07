Carlos Marques: As miniaturas dos barcos da sua vida

Antigamente não havia cais. Não havia nada. Havia um estaleiro na Afurada e uma casa ao lado do estaleiro que tinha um barco salva-vidas. “Quando havia um naufrágio no mar, este barco ia a remos. O da Afurada chegava mais depressa do que o da Foz que, segundo consta, tinha motor.” O barco levava dez, no máximo 12 pessoas. Carlos Marques tem a miniatura no seu “estaleiro” pessoal, na Rua dos Navegantes, Canidelo, Gaia, onde acumula ferramentas, pedaços de contraplacado recortado e projectos, que são embarcações, que fazem parte da sua vida.

