O sucessor de Mexia no momento de mostrar que é mais do que um substituto

Oviedo, Espanha, Abril de 2018. Miguel Stilwell participa num dos seus últimos actos públicos como presidente da EDP Espanha. O gestor está de malas aviadas para Lisboa, para assumir o cargo de máximo responsável financeiro do grupo. Mas, antes disso, Stilwell despede-se das Astúrias, onde passou seis anos a liderar a antiga Hidroeléctrica del Cantábrico, com palavras de gratidão aos locais e oferecendo, em nome da EDP, uma obra do escultor Israel Sastre. A peça chama-se Ulisses.

