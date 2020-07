Portugal está a perder área florestal, pastagens e matos

As Estatísticas de Uso e Ocupação do Solo referentes a 2018 publicadas recentemente pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), baseadas na Carta de Uso e Ocupação do Solo (COS) produzida pela Direcção-Geral do Território (DGT), concluem que a floresta continua a ter “uma enorme expressão territorial em todo o território continental” português. Revelam, contudo, que a área preenchida com floresta, pastagens e matos está a regredir em Portugal. E em contraciclo com os últimos cinco anos (2010-2015) analisados.

