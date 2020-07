Paulo Fonseca volta a vencer e segura o quinto lugar

A AS Roma, do treinador português Paulo Fonseca, venceu neste sábado por 3-0 em casa do Brescia, para a 32.ª jornada, e segurou o quinto posto da Liga italiana de futebol, sob ameaça do Nápoles e do AC Milan.

Numa primeira parte sem golos, a Roma materializou a sua superioridade na segunda, por intermédio do argentino Federico Fazio (0-1), aos 48 minutos, do croata Nikola Kalinic (0-2), aos 62, e do prodígio italiano Nicolò Zaniolo (0-3), aos 74.

Na parte final do encontro, o bósnio Edin Dzeko, que aos 77 minutos entrou para o lugar de Nikola Kalinic, esteve por duas vezes perto do golo, mas em ambos os lances atirou ao ferro da baliza do Brescia.

A Roma segue no quinto lugar, que dá acesso à Liga Europa, com 54 pontos, mais três do que o Nápoles (sexto) e cinco do que o AC Milan (sétimo), que no domingo se defrontam.

O Brescia, que esta época regressou à Série A, segue no 19.º e penúltimo lugar, com 21 pontos, e pode cair no final da jornada para o último posto, se o lanterna-vermelha SPAL vencer o Génova (18.º), numa partida entre dois aflitos.